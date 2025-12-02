Yritysluettelo
Telecom Jobs
Telecom Jobs Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Kazakhstan Telecom Jobs:ssa vaihtelee KZT 12.72M ja KZT 17.71M per year välillä. Katso Telecom Jobs:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Telecom Jobs in Kazakhstan on vuosittainen kokonaiskorvaus KZT 17,712,501. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Telecom Jobs Datatieteilijä roolille in Kazakhstan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on KZT 12,716,667.

