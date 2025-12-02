Yritysluettelo
Teladoc Health
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • UX-tutkija

  • Kaikki UX-tutkija -palkat

Teladoc Health UX-tutkija Palkat

UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Teladoc Health:ssa vaihtelee $174K ja $238K per year välillä. Katso Teladoc Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$187K - $226K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$174K$187K$226K$238K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää UX-tutkija ilmoitustas yrityksessä Teladoc Health avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Teladoc Health-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut UX-tutkija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Teladoc Health in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $237,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teladoc Health UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $174,250.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Teladoc Health ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.