Teladoc Health
Teladoc Health Asiakasmenestys Palkat

Asiakasmenestys keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Teladoc Health:ssa vaihtelee $91.3K ja $128K per year välillä. Katso Teladoc Health:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$99K - $120K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$91.3K$99K$120K$128K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Teladoc Health-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Asiakasmenestys roolille yrityksessä Teladoc Health in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $127,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teladoc Health Asiakasmenestys roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $91,300.

