Yritysluettelo
Teladoc Health
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Teladoc Health Palkat

Teladoc Health:n palkka vaihtelee $49,670 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $305,000 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Teladoc Health. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-asiantuntija
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Terveysinformatiikka

Tuotepäällikkö
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $270K
Tuotesuunnittelija
Median $163K

UX-suunnittelija

Ratkaisuarkkitehti
Median $305K
Markkinointi
Median $98.8K
Asiakaspalvelu
$49.7K
Asiakasmenestys
$109K
Rekrytoija
$199K
Myynti
$294K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$204K
UX-tutkija
$206K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

33%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Teladoc Health-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 3rd-V (33.00% vuosittain)

Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Teladoc Health on Ratkaisuarkkitehti vuosittaisella kokonaiskorvauksella $305,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teladoc Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $178,333.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Teladoc Health ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit