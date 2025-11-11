Yritysluettelo
Tekion Turvallisuusohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Turvallisuusohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in India Tekion:ssa on yhteensä ₹3.51M per year. Katso Tekion:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tekion
Security Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹3.51M
Taso
L3
Peruspalkka
₹3.51M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Tekion-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Turvallisuusohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Tekion in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹14,833,049. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tekion Turvallisuusohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,506,752.

