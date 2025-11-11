Yritysluettelo
Tekion
Tekion Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in India Tekion:ssa on yhteensä ₹1.04M per year. Katso Tekion:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.04M
Taso
L2
Peruspalkka
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Tekion-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Tekion in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,220,952. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tekion Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹790,138.

