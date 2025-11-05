Tuotesuunnittelija korvaus in Greater Bengaluru Tekion:ssa vaihtelee ₹1.18M per year L1 -tasolta ₹3.93M per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹3.81M. Katso Tekion:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tekion-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)