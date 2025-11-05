Yritysluettelo
Tekion
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

  • Greater Bengaluru

Tekion Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Tuotesuunnittelija korvaus in Greater Bengaluru Tekion:ssa vaihtelee ₹1.18M per year L1 -tasolta ₹3.93M per year L4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹3.81M. Katso Tekion:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
Options

Tekion-yhtiössä Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotesuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Tekion in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,040,521. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tekion Tuotesuunnittelija roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,198,674.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tekion ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit