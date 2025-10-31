Yritysluettelo
Tejas Networks
Tejas Networks Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri mediaanikorvaus in India Tejas Networks:ssa on yhteensä ₹1.11M per year. Katso Tejas Networks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/31/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.11M
Taso
-
Peruspalkka
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tejas Networks?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Tejas Networks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,140,725. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tejas Networks Laitteistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,110,316.

