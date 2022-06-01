Yritysluettelo
TEGNA
TEGNA Palkat

TEGNA:n palkka vaihtelee $61,690 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $65,325 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TEGNA. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Talousanalyytikko
$61.7K
Ohjelmistosuunnittelija
$65.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TEGNA on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $65,325. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TEGNA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,508.

