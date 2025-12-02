Yritysluettelo
Tecore
Tecore Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Tunisia Tecore:ssa vaihtelee TND 170K ja TND 243K per year välillä. Katso Tecore:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$65.8K - $77K
Tunisia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tecore in Tunisia on vuosittainen kokonaiskorvaus TND 242,588. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tecore Ohjelmistosuunnittelija roolille in Tunisia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on TND 170,019.

