Technisys
Technisys Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Technisys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$20.4K - $23.2K
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$18K$20.4K$23.2K$25.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Technisys?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Technisys in Argentina on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 33,729,744. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Technisys Ohjelmistosuunnittelija roolille in Argentina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 23,725,159.

Muut resurssit

