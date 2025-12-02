Yritysluettelo
Technisys
Technisys Kirjanpitäjä Palkat

Kirjanpitäjä keskimääräinen kokonaiskorvaus in Argentina Technisys:ssa vaihtelee ARS 21.93M ja ARS 30.02M per year välillä. Katso Technisys:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$18.1K - $21.4K
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Technisys?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kirjanpitäjä roolille yrityksessä Technisys in Argentina on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 30,021,179. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Technisys Kirjanpitäjä roolille in Argentina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 21,928,513.

Muut resurssit

