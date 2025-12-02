Yritysluettelo
TechnipFMC
TechnipFMC Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Colombia TechnipFMC:ssa vaihtelee COP 56.42M ja COP 80.1M per year välillä. Katso TechnipFMC:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$16.1K - $19.1K
Colombia
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä TechnipFMC?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä TechnipFMC in Colombia on vuosittainen kokonaiskorvaus COP 80,103,614. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TechnipFMC Myynti roolille in Colombia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on COP 56,420,806.

Muut resurssit

