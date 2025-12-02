Yritysluettelo
Technip Energies
Technip Energies Materiaalitekniikan insinööri Palkat

Materiaalitekniikan insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Technip Energies:ssa vaihtelee ₹3.36M ja ₹4.6M per year välillä. Katso Technip Energies:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$41.6K - $49.4K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Technip Energies?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Materiaalitekniikan insinööri roolille yrityksessä Technip Energies in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,598,589. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Technip Energies Materiaalitekniikan insinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,358,969.

Muut resurssit

