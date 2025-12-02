Yritysluettelo
Pääomasijoittaja korvaus in India Tech Mahindra:ssa on yhteensä ₹367K per year U1 -tasolla. Katso Tech Mahindra:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$4.1K - $4.9K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Associate

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pääomasijoittaja roolille yrityksessä Tech Mahindra in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹451,864. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tech Mahindra Pääomasijoittaja roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹318,270.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.