Tech Mahindra Pääomasijoittaja Palkat

Pääomasijoittaja korvaus in India Tech Mahindra:ssa on yhteensä ₹367K per year U1 -tasolla. Katso Tech Mahindra:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus $4.1K - $4.9K India Yleinen vaihteluväli Mahdollinen vaihteluväli $3.6K $4.1K $4.9K $5.2K Yleinen vaihteluväli Mahdollinen vaihteluväli

Keskiarvo Palkitseminen Taso Lisää korvaus Vertaa tasoja

Tason nimi Yhteensä Peruspalkka Osakkeet (/yr) Bonus U1 $4.2K $4.2K $0 $0 U2 $ -- $ -- $ -- $ -- U3 $ -- $ -- $ -- $ -- U4 $ -- $ -- $ -- $ --

