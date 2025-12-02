Yritysluettelo
Tech Mahindra
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Tekninen kirjoittaja

  • Kaikki Tekninen kirjoittaja -palkat

Tech Mahindra Tekninen kirjoittaja Palkat

Tekninen kirjoittaja keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Tech Mahindra:ssa vaihtelee CA$70K ja CA$102K per year välillä. Katso Tech Mahindra:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$57.3K - $66.6K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Tekninen kirjoittaja ilmoitustas yrityksessä Tech Mahindra avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tech Mahindra?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tekninen kirjoittaja tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tekninen kirjoittaja roolille yrityksessä Tech Mahindra in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$101,645. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tech Mahindra Tekninen kirjoittaja roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$70,041.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tech Mahindra ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.