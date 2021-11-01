Yritysluettelo
TeamSnap Palkat

TeamSnap:n palkka vaihtelee $84,575 kokonaiskorvauksena vuodessa Markkinointi -tehtävässä alemman pään mukaan $157,500 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TeamSnap. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $158K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Markkinointi
$84.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TeamSnap on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $157,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TeamSnap ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $121,038.

