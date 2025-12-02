Yritysluettelo
TE Connectivity
TE Connectivity Henkilöstöhallinto Palkat

Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in India TE Connectivity:ssa vaihtelee ₹1.86M ja ₹2.54M per year välillä. Katso TE Connectivity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$22.9K - $27.2K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$21.2K$22.9K$27.2K$29K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä TE Connectivity in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,539,872. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TE Connectivity Henkilöstöhallinto roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,855,211.

Muut resurssit

