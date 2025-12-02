Yritysluettelo
TE Connectivity
TE Connectivity Datatieteilijä Palkat

Katso TE Connectivity:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$112K - $136K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$105K$112K$136K$143K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä TE Connectivity?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä TE Connectivity in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 185,021. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TE Connectivity Datatieteilijä roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 135,576.

