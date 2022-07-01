Yritysluettelo
TDS
TDS Palkat

TDS:n palkka vaihtelee $44,765 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $140,700 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TDS. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $87K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Kirjanpitäjä
$70.2K
Asiakaspalvelu
$44.8K

Data-asiantuntija
$51.2K
Myynti
$141K
Pääomasijoittaja
$56.7K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TDS on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $140,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TDS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,444.

