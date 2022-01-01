Yritysluettelo
TDK
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

TDK Palkat

TDK:n palkka vaihtelee $15,672 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $256,275 Materiaalitekniikan insinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TDK. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Laitteistoinsinööri
Median $156K

ASIC-insinööri

Ohjelmistoinsinööri
Median $166K

Koneoppimissinsinööri

Koneinsinööri
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data-asiantuntija
$15.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$122K
Materiaalitekniikan insinööri
$256K
Tuotesuunnittelija
$88.5K
Tuotepäällikkö
$106K
Projektipäällikkö
$56.4K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$218K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika TDK ni Materiaalitekniikan insinööri at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $256,275. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika TDK ni $138,853.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TDK ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Sony
  • KKR & Co
  • Moelis & Company
  • Visa
  • LendingClub
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit