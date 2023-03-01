Yritysluettelo
TDCX
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

TDCX Palkat

TDCX:n palkka vaihtelee $11,390 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $42,870 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TDCX. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Myynti
Median $42.9K
Hallinnollinen assistentti
$26.3K
Liiketoiminta-analyytikko
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Liiketoimintakehitys
$30K
Asiakaspalvelu
$23.6K
Asiakaspalveluoperaatiot
$28.6K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$14.7K
Markkinointi
$37.2K
Markkinointioperaatiot
$36.5K
Rekrytoija
$11.4K
Ohjelmistoinsinööri
$15.1K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ TDCX คือ Myynti โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $42,870 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ TDCX คือ $28,558

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TDCX ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • LinkedIn
  • PayPal
  • Dropbox
  • Stripe
  • Microsoft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit