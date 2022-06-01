Yritysluettelo
TD SYNNEX
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

TD SYNNEX Palkat

TD SYNNEX:n palkka vaihtelee $47,678 kokonaiskorvauksena vuodessa Yrityskehitys -tehtävässä alemman pään mukaan $179,100 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TD SYNNEX. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $155K
Liiketoiminta-analyytikko
$51.8K
Liiketoimintakehitys
Median $78K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Yrityskehitys
$47.7K
Talousanalyytikko
$53.9K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$69.3K
Tuotesuunnittelija
$97K
Tuotepäällikkö
$69.8K
Ohjelmapäällikkö
$58.6K
Myynti
$50K
Myynti-insinööri
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$179K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$61.8K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Najlepšie platenú pozíciu v TD SYNNEX predstavuje Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $179,100. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v TD SYNNEX je $69,345.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle TD SYNNEX ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Facebook
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Spotify
  • Lyft
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit