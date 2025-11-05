Yritysluettelo
Tata Motors
Tata Motors Koneinsinööri Palkat sijainnissa Pune Metropolitan Region

Koneinsinööri mediaanikorvaus in Pune Metropolitan Region Tata Motors:ssa on yhteensä ₹1.84M per year. Katso Tata Motors:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹1.84M
Taso
hidden
Peruspalkka
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Tata Motors in Pune Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,019,401. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Motors Koneinsinööri roolille in Pune Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹882,043.

