Tata Group Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Tata Group:ssa on yhteensä ₹9.46M per year. Katso Tata Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/13/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹9.46M
Taso
L5
Peruspalkka
₹6.31M
Stock (/yr)
₹2.63M
Bonus
₹526K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
9 Vuotta
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Group-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Tata Group in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹12,019,666. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Group Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹9,291,303.

