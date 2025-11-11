Yritysluettelo
Tata Group Verkkosuunnittelija Palkat

Verkkosuunnittelija mediaanikorvaus in India Tata Group:ssa on yhteensä ₹1.56M per year. Katso Tata Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Group
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Yhteensä vuodessa
₹1.56M
Taso
-
Peruspalkka
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Group-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Verkkosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Group in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹9,368,154. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Group Verkkosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,060,342.

Muut resurssit