Tata Group
Tata Group Full-Stack ohjelmistokehittäjä Palkat sijainnissa India

Full-Stack ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in India Tata Group:ssa on yhteensä ₹1.75M per year. Katso Tata Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
Tata Group
Full-Stack Software Engineer
Chennai, TN, India
Yhteensä vuodessa
₹1.75M
Taso
L3
Peruspalkka
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹175K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tata Group?
+₹5.04M
+₹7.74M
+₹1.74M
+₹3.04M
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Group-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Tata Group in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹9,536,791. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Group Full-Stack ohjelmistokehittäjä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,539,082.

Muut resurssit