Tata Group Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Tata Group:ssa on yhteensä ₹2.99M per year. Katso Tata Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.99M
Taso
L3
Peruspalkka
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Group-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Group in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,133,764. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Group Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,991,396.

