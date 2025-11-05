Yritysluettelo
Tata Group
Tata Group Datatieteilijä Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Datatieteilijä mediaanikorvaus in Greater Bengaluru Tata Group:ssa on yhteensä ₹1.46M per year. Katso Tata Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.46M
Taso
Senior Consultant
Peruspalkka
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Group-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Tata Group in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,511,250. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Group Datatieteilijä roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,455,538.

