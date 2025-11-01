Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Pääomasijoittaja Palkat

Pääomasijoittaja mediaanikorvaus in India Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä ₹498K per year. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Consultancy Services
Associate
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹498K
Taso
L3
Peruspalkka
₹498K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tata Consultancy Services?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Associate

Analyytikko

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Pääomasijoittaja roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹689,298. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Pääomasijoittaja roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹350,064.

