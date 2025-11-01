Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in India Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee ₹2.04M per year C3A -tasolta ₹1.58M per year C5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹1.5M. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C3A
₹2.04M
₹2.04M
₹0
₹0
C3B
₹2.72M
₹2.56M
₹0
₹160K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)