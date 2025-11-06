Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Mexico Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee MX$259K per year C1Y -tasolta MX$939K per year C5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Mexico on yhteensä MX$698K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
