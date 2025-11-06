Yritysluettelo
Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Guadalajara Metropolitan Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Guadalajara Metropolitan Area Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee MX$262K per year C1Y -tasolta MX$775K per year C3A -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Guadalajara Metropolitan Area on yhteensä MX$399K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Lähtötaso)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Näytä 4 Lisää tasoja
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Web-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus MXMX$14,820,594. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija roolille in Guadalajara Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on MXMX$7,626,276.

Muut resurssit