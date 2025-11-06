Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Toronto Area Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee CA$84.2K per year C1 -tasolta CA$112K per year C5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$96.6K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Lähtötaso)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
IT Analyst
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$112,531. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$95,058.

