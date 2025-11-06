Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Houston Area

Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Houston Area

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Houston Area Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee $90K per year C1Y -tasolta $108K per year C4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Houston Area on yhteensä $100K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Lähtötaso)
$90K
$90K
$0
$0
C1
Assistant Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
IT Analyst
$100K
$100K
$0
$0
C3A
Assistant Consultant
$95K
$95K
$0
$0
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Web-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Greater Houston Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $120,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Houston Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $100,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tata Consultancy Services ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit