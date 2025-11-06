Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Chile

Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Chile

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Chile Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä CLP 35.42M per year. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Yhteensä vuodessa
CLP 35.42M
Taso
C3A
Peruspalkka
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Järjestelmäinsinööri

Web-kehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Chile on vuosittainen kokonaiskorvaus CLP 56,497,620. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Ohjelmistosuunnittelija roolille in Chile ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CLP 35,417,335.

