Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Canada Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee CA$83.8K per year C1 -tasolta CA$112K per year C5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Canada on yhteensä CA$99.5K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
