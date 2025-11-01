Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee ₹483K per year C1Y -tasolta ₹2.27M per year SP1 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹684K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
₹1.07M
₹1.07M
₹0
₹0
C3A
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
