  • Palkat
  • Kyberturvallisuusanalyytikko

  • Kaikki Kyberturvallisuusanalyytikko -palkat

  • Pune Metropolitan Region

Tata Consultancy Services Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat sijainnissa Pune Metropolitan Region

Kyberturvallisuusanalyytikko korvaus in Pune Metropolitan Region Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä ₹655K per year C1 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Pune Metropolitan Region on yhteensä ₹751K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹655K
₹655K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 4 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Pune Metropolitan Region on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹783,718. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Kyberturvallisuusanalyytikko roolille in Pune Metropolitan Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹596,677.

