Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Projektipäällikkö Palkat sijainnissa United States

Projektipäällikkö korvaus in United States Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee $99.6K per year C3A -tasolta $111K per year C4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $104K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$99.6K
$98.8K
$0
$800
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $125,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Projektipäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,000.

Muut resurssit