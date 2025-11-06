Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Projektipäällikkö Palkat sijainnissa Greater Tokyo Area

Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Greater Tokyo Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ¥6,057,117. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Projektipäällikkö roolille in Greater Tokyo Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ¥6,056,827.

