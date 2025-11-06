Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa New York City Area

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in New York City Area Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
C4
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UX-suunnittelija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in New York City Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $200,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Tuotesuunnittelija roolille in New York City Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $120,000.

Muut resurssit