Tata Consultancy Services
  • Palkat
  • Tuotesuunnittelija

  • Kaikki Tuotesuunnittelija -palkat

  • Greater Bengaluru

Tata Consultancy Services Tuotesuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Bengaluru

Tuotesuunnittelija korvaus in Greater Bengaluru Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee ₹1.13M per year C1 -tasolta ₹1.22M per year C2 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹1.35M. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1
Assistant Designer
₹1.13M
₹1.13M
₹0
₹0
C2
Designer
₹1.22M
₹1.12M
₹0
₹99.8K
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

UX-suunnittelija

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,728,781. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Tuotesuunnittelija roolille in Greater Bengaluru ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹712,515.

