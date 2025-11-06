Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Datatieteilijä Palkat sijainnissa United Kingdom

Datatieteilijä mediaanikorvaus in United Kingdom Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä £33.8K per year. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£33.8K
Taso
C2
Peruspalkka
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £60,798. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Datatieteilijä roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £33,848.

