Datatieteen päällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee ₹4.08M ja ₹5.56M per year välillä. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹4.36M - ₹5.27M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹4.08M₹4.36M₹5.27M₹5.56M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteen päällikkö roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,561,524. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Datatieteen päällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,075,255.

