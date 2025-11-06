Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Data-analyytikko Palkat sijainnissa Greater Hyderabad Area

Data-analyytikko mediaanikorvaus in Greater Hyderabad Area Tata Consultancy Services:ssa on yhteensä ₹1.56M per year. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tata Consultancy Services
Data Analyst
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹1.56M
Taso
C2
Peruspalkka
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
7 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tata Consultancy Services?
+₹5.03M
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹7.72M
+₹1.73M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹3.03M
+₹1.91M
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Greater Hyderabad Area on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,306,162. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Data-analyytikko roolille in Greater Hyderabad Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹653,370.

Muut resurssit