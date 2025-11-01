Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

Tata Consultancy Services Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in India Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee ₹617K per year C1 -tasolta ₹2.3M per year C3B -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹779K. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
C1
Assistant Analyst
₹617K
₹611K
₹0
₹5.8K
C2
Analyst
₹1.04M
₹1.04M
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹1.75M
₹1.75M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹2.3M
₹2.3M
₹0
₹0
Näytä 2 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoiminta-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,300,786. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹779,289.

Muut resurssit