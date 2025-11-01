Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services
  Palkat
  Liiketoimintaoperaatiot

  Kaikki Liiketoimintaoperaatiot -palkat

Tata Consultancy Services Liiketoimintaoperaatiot Palkat

Liiketoimintaoperaatiot keskimääräinen kokonaiskorvaus Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee SGD 94.6K ja SGD 134K per year välillä. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoimintaoperaatiot roolille yrityksessä Tata Consultancy Services on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 134,344. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Liiketoimintaoperaatiot roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 94,625.

Muut resurssit