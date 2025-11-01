Yritysluettelo
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Hallinnollinen assistentti Palkat

Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$61.2K - $74.1K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$56.4K$61.2K$74.1K$78.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Hallinnollinen assistentti roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $78,880. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Hallinnollinen assistentti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $56,440.

