Aktuaari keskimääräinen kokonaiskorvaus in Ireland Tata Consultancy Services:ssa vaihtelee €33.6K ja €46.7K per year välillä. Katso Tata Consultancy Services:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€36K - €42.4K
Ireland
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tata Consultancy Services-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Aktuaari roolille yrityksessä Tata Consultancy Services in Ireland on vuosittainen kokonaiskorvaus €46,748. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tata Consultancy Services Aktuaari roolille in Ireland ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €33,562.

